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8 вересня • оновлено в 11:45
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"Сказав, що думаю": Чумак розповів, чому його не кличуть на телеканали Медведчука і чому він три роки не спілкується з Порошенком

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Український політик, юрист, народний депутат України 7-го та 8-го скликань, колишній голова комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та лідер громадської спілки "Громадянський рух Хвиля" Віктор Чумак розповів про життя політиків у телевізійних ефірах.

Він розповів про те, чи є конфлікти політиків в кадрі справжніми, як поводяться політичні опоненти між собою під час рекламних пауз та хто дає гроші за участь у популярних ток-шоу.

Він висловив свою думку на те, чим закінчаться кримінальні провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка та чому залишився на посаді міністра Арсен Аваков.

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Віктор Чумак
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