Скасуванням ''книги скарг'' влада замилює очі споживачеві – Несміянов 

Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов зазначив, що "книга скарг" у торгових та сервісних підприємствах не скасовується, а перестає бути обов'язковою. Він наголосив, що для великих мереж такі "книги скарг" були своєрідним джерелом зворотнього зв'язку з клієнтами, які висловлювали свої зауваження до роботи конкретного закладу, про які дізнавався центральний офіс.

На його думку, тепер наявність такої "книги" буде свідченням того, наскільки кафе або магазину важлива думка відвідувача, чи готові вони мінятися на догоду споживачеві.

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