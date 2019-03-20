Скарги не надходили: омбудсмен Росії про психічний огляд українських моряків

Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова, яка прибула до Києва на суд у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського заявила, що українському військовополоненому моряку Василю Сороці було зроблено операцію з видалення дрібних осколків та зшиті сухожилля. За її словами, операцію було проведено у цивільній лікарні імені Пирогова "дуже хорошим хірургом", прізвище якого вона не назвала.

Стосовно будь-кого, хто потрапляє до слідчого ізолятора, за її словами, проводиться медичний огляд. Але не всіх щодо психічного здоров'я. Вона не впевнена, що саме всі 24 українські військовополонені були піддані цьому огляду, але, за її словами, ніякі скарги до неї не надходили ні від консулів, ні від родичів, ні від самих ув'язнених, що вони вважають це порушенням.

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