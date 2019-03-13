Скарбнику Ватикану винесено вирок: Obozrevatel News о 12:00 від 13.03.2019

Скарбнику Ватикану винесено вирок

Кардинала Ватикану визнали винним у педофілії. Джорджу Пеллу 77 років. Його засудили до 6 років за Гратами. З огляду на його вік, у суді вважають, що це великий вирок. Навіть про помилування засуджений священник зможе попросити не раніше ніж через 4 роки.

США не визнають Крим російським

Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, згідно із яким жодна державна структура США не має права визнавати окупований Крим російським. Це ж стосується його повітряного простору і територіальних вод.

Отримати візу до США буде складніше

В США готуються закрити міжнародні офіси служби громадянства та імміграції США у 21 країні світу. Це може уповільнити процес обробки сімейних візових заяв, закордонного усиновлення та звернень про громадянство з боку військових.

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