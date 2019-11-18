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18 листопада • оновлено в 14:15
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Скандалу не вийшло: у 2020 році ''UA: Суспільне'' профінансують на рекордну суму

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Скандал зі скороченням фінансування "Суспільного телебачення" був дещо перебільшений: у наступному році UA:Суспільне отримає рекордну суму грошей, але скоротить ранкові програми у регіонах.

Так, згідно ухваленого бюджету України на 2020 рік, сума видатків зменшили, від попередньо запланованої, проте НСТУ отримає 1 млрд 711 млн 516 тис., що стане рекордною сумою. Для порівняння, у 2019 році, Суспільний мовник отримав 1 млрд 5 млн грн з держбюджету та 177 млн – від господарської діяльності, усього 1 147 млн грн (при дефіциті в 200 млн грн), з яких на зарплати пішло 58,6% суми і ще 21% на оплату послуг.

Виходить, що на виробництво, закупку та просування контенту, виробленого UA: Суспільним, лишалось менше 20% бюджету.

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