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Скандальный декан МГУ пригрозил Украине ударом Путина

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Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что во время прямой линии президента России Владимира Путина он увидел в его словах посыл, намекающий на возможный удар по Украине в случае ее дальнейшего укрепления позиций на Донбассе.

Кроме того, пропагандист отметил, что уверен в том, что Путин якобы лично передал соответствующее тайное предупреждение президенту Украины Петру Порошенко. Свои догадки Третьяков озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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