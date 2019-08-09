Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Скандальна заява депутата нової ВР: ''Україна на Донбасі з Росією не воює''

416 Читати матеріал російською

Україна воює на Донбасі не з Росією, а з громадянами України, яких росіяни забезпечують зброєю.

Про це заявив депутат Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин в ефірі 112. Він додав, що якби противником України була Росія, їй треба було б оголосити війну

"Я багато разів читав звіти Генштабу, спілкувався з нашими військовими. Ні в кого немає підстав стверджувати, що ми на Донбасі воюємо з російською армією. Ми воюємо з такими ж нашими громадянами, навченими і очолюваними російськими офіцерами, за підтримки так званого "воєнторгу", який постачає озброєння", – заявив Волошин.

Він додав, що з 40 тисяч людей, які воюють сьогодні на Донбасі, переважна більшість є громадянами України.

"Я не заперечую, що на певних етапах російські військові підрозділи втручалися у конфлікт. Але сказати, що ми там безпосередньо воюємо з Росією неможливо", – підсумував Волошин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волошин заявив, що стосовно питання повернення Криму Україні рішення немає.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...