Скандальна заява депутата нової ВР: ''Україна на Донбасі з Росією не воює''416 Читати матеріал російською
Україна воює на Донбасі не з Росією, а з громадянами України, яких росіяни забезпечують зброєю.
Про це заявив депутат Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин в ефірі 112. Він додав, що якби противником України була Росія, їй треба було б оголосити війну
"Я багато разів читав звіти Генштабу, спілкувався з нашими військовими. Ні в кого немає підстав стверджувати, що ми на Донбасі воюємо з російською армією. Ми воюємо з такими ж нашими громадянами, навченими і очолюваними російськими офіцерами, за підтримки так званого "воєнторгу", який постачає озброєння", – заявив Волошин.
Він додав, що з 40 тисяч людей, які воюють сьогодні на Донбасі, переважна більшість є громадянами України.
"Я не заперечую, що на певних етапах російські військові підрозділи втручалися у конфлікт. Але сказати, що ми там безпосередньо воюємо з Росією неможливо", – підсумував Волошин
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волошин заявив, що стосовно питання повернення Криму Україні рішення немає.
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