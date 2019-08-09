Скандальна заява депутата нової ВР: ''Україна на Донбасі з Росією не воює''

Україна воює на Донбасі не з Росією, а з громадянами України, яких росіяни забезпечують зброєю.

Про це заявив депутат Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин в ефірі 112. Він додав, що якби противником України була Росія, їй треба було б оголосити війну

"Я багато разів читав звіти Генштабу, спілкувався з нашими військовими. Ні в кого немає підстав стверджувати, що ми на Донбасі воюємо з російською армією. Ми воюємо з такими ж нашими громадянами, навченими і очолюваними російськими офіцерами, за підтримки так званого "воєнторгу", який постачає озброєння", – заявив Волошин.

Він додав, що з 40 тисяч людей, які воюють сьогодні на Донбасі, переважна більшість є громадянами України.

"Я не заперечую, що на певних етапах російські військові підрозділи втручалися у конфлікт. Але сказати, що ми там безпосередньо воюємо з Росією неможливо", – підсумував Волошин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волошин заявив, що стосовно питання повернення Криму Україні рішення немає.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!