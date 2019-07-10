Скандали або дискусії: експерт дав політичний прогноз на останній тиждень перед виборами

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель назвав результати опитування КМІСу, згідно яких партія Святослава Вакарчука не долає 5% бар'єр для проходження до Ради, дивним.

Він зазначив, що завжди був переконаний, що "Голос" з легкістю долає прохідний мінімум. Проте, у короткотривалій виборчій кампанії роль відіграють різні фактори: скандали, вдалі або невдалі виступи на телебаченні. Так, на рейтинг партії "Слуга народу" впливає активізація діяльності чинного президента країни та його адміністрації.

Він назвав важливим останній тиждень перед виборами. Проте, він не певен у тому форматі, в якому він триватиме: у скандальній площині або в обговоренні нових тем, однією з яких, на його думку, може стати поданні декларацій про доходи політиків.

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