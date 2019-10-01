Скандал: журналісти вимагають від Зеленського звільнити Мендель

Журналісти звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнити його прессекретарку Юлію Мендель, яка спричинила скандал "нападами" на представників преси.

Зокрема, спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" розмістила відкритий лист, в якому звертає увагу на небезпечність подібних дій. OBOZREVATEL також підтримує дану ініціативу та вважає, що інцидент має бути вичерпано шляхом адекватної реакції.

"У зв'язку з непрофесіоналізмом, неетичною поведінкою і провокацією штучних конфліктів, вимагаємо звільнити Юлію Мендель з посади прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Від Офісу президента і Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком", – йдеться у зверненні. Заяву серед інших підписали ГО "Громадське телебачення" й журналісти Bihus.Info.

Відреагували також в Інституті масової інформації, передає "Дзеркало тижня".

"Ми закликаємо президента України Володимира Зеленського особисто публічно відреагувати на загрозливу тенденцію перешкоджання роботі журналістів і медіа з боку працівників Офісу президента", – зазначено в заяві.

Звертається увага, що щонайменше троє журналістів українських і іноземних ЗМІ повідомили про неетичну й агресивну поведінку Мендель. Вона відштовхувала журналістів, зокрема й для того, щоб обмежити можливість поставити Зеленському питання. Ними стали Наталія Шимків із "Лівого берега", Крістофер Міллер і Сергій Андрушко з "Радіо Свобода".

"Подібні дії можуть бути розцінені як такі, що мають ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", – додали в ІМІ.

"З огляду на повторюваність випадків неетичної поведінки з журналістами з боку працівників Офісу президента й депутатів фракції "Слуга народу", ми закликаємо команду Зеленського до налагодження більш конструктивних взаємин із медіа. Ми змушені зазначити, що реакція представників влади на попередні інциденти свідчила про неповне розуміння ними ролі незалежних медіа у суспільстві і про недостатню готовність до нормалізації відносин із журналістською спільнотою", – підсумували в заяві.

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