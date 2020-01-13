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13 січня • оновлено в 17:47
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Скандал з Василем Ломаченком: боксера назвали малоросом

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У мережі на українського боксера Василя Ломаченка, який потрапив у скандал із російський спецназом, намалювали карикатуру.

Автором став український художник Андрій Петренко, який опублікував відповідне зображення у Twitter.

"Малорос – це не громадянство, це образ мислення", – йдеться в підписі до карикатури.

На малюнку зображений Ломаченко, який одягнений у футболку з "ввічливими людьми", а над головою тримає прапор України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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