Скандал з Василем Ломаченком: боксера назвали малоросом
У мережі на українського боксера Василя Ломаченка, який потрапив у скандал із російський спецназом, намалювали карикатуру.
Автором став український художник Андрій Петренко, який опублікував відповідне зображення у Twitter.
"Малорос – це не громадянство, це образ мислення", – йдеться в підписі до карикатури.
На малюнку зображений Ломаченко, який одягнений у футболку з "ввічливими людьми", а над головою тримає прапор України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український боксер Василь Ломаченко розмістив провокаційне відео з російськими спецназівцями у своєму Instagram.
Підписники українського боксера Василя Ломаченка в Instagram активно висловлювали своє невдоволення через ролик, який сьогодні з'явився на його сторінці.
Відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула висміяв боксера Василя Ломаченка за ролик із російським спецназом.
Тренер Олександра Усика Сергій Лапін встав на захист іншого українського боксера Василя Ломаченка, який розмістив скандальне відео з російським спецназом.
Відомий український журналіст, коментатор і телеведучий Роберто Моралес жорстко пройшовся по спортсменах після того, як Василь Ломаченко виклав відео з російськими спецназівцями.
Пізніше Василь Ломаченко відповів віршем на загальне невдоволення, викликане відео з російськими спецназівцями.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".