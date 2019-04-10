Скандал з туроператором: авіаюрист дав поради, як пасажирам вибити компенсацію

Авіаюрист Андрій Гук пояснив, що при підписанні договору із туристичним оператором варто уважно вичитувати весь текст у документі, який написаний дрібним шрифтом. Коли в аеропорту стається якась прикрість, наприклад, затримка рейсу, можна залучитися підтримкою інших пасажирів і, знайшовши хорошого юриста, вибити компенсацію від туроператора, розповів Гук. ЗА його словами, розмір грошового відшкодування може становити до 600 євро.

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