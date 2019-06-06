Скандал навколо ЖК "Чайка": підприємець Альберт Дунда пояснив, навіщо його проголосили ''зниклим безвісти''

Підприємець Альберт Дунда зазначив, що через бажання забудовника житлового комплексу "Чайка" Олексія Кулагіна прибрати до рук всі активи ЖК "Чайка", той домігся оголошення бізнесмена безвісти зниклим. Це, за словами підприємця, змусили його безпосередньо звернутися до новообраного президента, до міністрів, глав силових відомств, щоб перевести цей конфлікт у правове русло, щоб, за його словами, виключити незрозумілі речі.

Дунда розповів, що до певного моменту він володів часткою в компанії, що входить в структуру ЖК "Чайка", брав участь у будівництві комплексу і займався матеріальним постачанням проекту. Але в жовтні 2018 року, розповідає бізнесмен, Кулагін зажадав від нього передати його частку в компанії. Пропозиція, за словами Дунди, прозвучала в досить грубій формі, яка здалася йому неприйнятною і незрозумілою, а вимоги були дуже агресивними.

Бізнесмен повідомив, що не віддав Кулагіну свою частку в компанії, через те, що власник другої частки в бізнесі мав на неї першочергове право. Саме це, на думку бізнесмена, спонукало до фальсифікації проголошення його зниклим безвісти, що б дозволило Кулагіну заблокувати угоду.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся