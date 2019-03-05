Скандал в оборонній сфері: з'явився новий епізод

Скандал в оборонній сфері: з'явився новий епізод412Читати матеріал російською
НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом використання для українських БТР і ББМ сталі невідомого походження, яка не відповідає стандартам і не може іменуватися бронею.
Про це повідомив у Facebook антикорупційний активіст і адвокат Володимир Рисенко. У центрі скандалу опинилося ДП "Львівський бронетанковий завод", яке закупило в "Укроборонпрому" неякісні комплектуючі.
Крім того, був виявлений факт перерахування значної суми за контрактом, умови якого "Укроборонпром" не виконав.
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