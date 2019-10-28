Скандал у Львові: артисти театру ім. Заньковецької вимагають пояснень від керівництва

Не тільки хор імені Г. Верьовки і Зеленський в ООС: у легендарному львівському театрі спалахнув скандал через звинувачення акторами керівника у фінансових зловживаннях.

Актор Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Ярослав Кіргач розповів деталі конфлікту акторської профспілки театру з художнім керівником та генеральним директором Андрієм Мацяком. За словами актора, за результатами проведеного аудиту до очільника театру у трупи виникло багато питань, на які Мацяк не знайшов нічого іншого, як не продовжувати з ним контракт.

Актор переконаний, що претензії Мацяка про відсутність у нього творчого зросту є надуманим вигаданим приводом, а реальною причиню є те, що він є лідером акторської профспілки, яка ставить худруку незручні питання.

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