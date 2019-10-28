Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 12:36
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Скандал у Львові: артисти театру ім. Заньковецької вимагають пояснень від керівництва

109 Читати матеріал російською

Не тільки хор імені Г. Верьовки і Зеленський в ООС: у легендарному львівському театрі спалахнув скандал через звинувачення акторами керівника у фінансових зловживаннях.

Актор Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Ярослав Кіргач розповів деталі конфлікту акторської профспілки театру з художнім керівником та генеральним директором Андрієм Мацяком. За словами актора, за результатами проведеного аудиту до очільника театру у трупи виникло багато питань, на які Мацяк не знайшов нічого іншого, як не продовжувати з ним контракт.

Актор переконаний, що претензії Мацяка про відсутність у нього творчого зросту є надуманим вигаданим приводом, а реальною причиню є те, що він є лідером акторської профспілки, яка ставить худруку незручні питання.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини