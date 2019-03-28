Скандал навколо футбольної збірної України

Спортивний юрист і адвокат Юрій Юрченко вважає, що ситуація з технічною поразкою збірної України 0:3 за матчі з Португалією і Люксембургом відбору Євро-2020, через неправильну натуралізацію бразильського новачка нашої команди Жуніора Мораеса, цілком реальна. За його словами, можливість перегляду цього рішення залежить від тих аргументів, виходячи з яких ФІФА визнала, що вимоги про безперервне проживання 5 років – дотримані.

Разом із тим, за словами генерального секретаря Федерації футболу України Юрія Запісоцького, повідомлення ЗМІ про загрозу технічних поразок національній команді у відборі Євро-2020 не відповідають дійсності.

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