Скандал із сином Порошенка і російським репером

Російський репер Face заступився за сина п'ятого президента України Петра Порошенка Михайла, який під час концерту музиканта в Лондоні заліз на сцену.

Про це репер (справжнє ім'я – Іван Дрьомін) розповів у своєму Telegram-каналі. Він заявив, що витягнув глядача на сцену не через те, що той син колишнього глави держави.

"Вісім днів тому я виступав у Лондоні, і мені сказали, що був міжнародний скандал щодо того, що я когось собі на сцену витягнув. Мені абсолютно однаково, чий ти син, чия ти дочка. У гримерці до мене підійшли організатори й сказали, що тут син Порошенка. Я такий: "Гаразд, окей".

Потім я виходжу на сцену і починаю читати свій реп, і бачу, як у першому ряду чувак дуже жорстко місить, і в нього на голові якийсь хедбенд, на якому написано чи то "Фейс", то чи "Гоша Рубчинський". Чувак дуже жорстко роз***вався і дуже часто, коли я перебуваю на своїх концертах, я можу витягнути когось, якщо бачу, що чувак жорстко місить, і дати мікрофон, щоб людина співала", – розповів Face.

Він зазначив, що не спілкувався з хлопцем після виступу, і звернувся до ЗМІ із закликом не "цькувати пацана".

"Я крикнув: "Росіяни в Лондоні"; ця людина нічого не кричала, крім моєї пісні... Пацан – красунчик, тому що слухає Face", – додав репер.

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