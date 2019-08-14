Скандал: Facebook прослуховував голосові повідомлення користувачів

Голова ГО "Рада інформаційної безпеки та кібернетичного захисту України" Елліна Шнурко-Табакова прокоментувала міжнародний скандал, коли стало відомо, що Facebook прослуховує повідомлення.

Експертка зазначила, що інформаційна безпека українців залежить, в першу чергу, від того, наскільки самі українці переймаються за свій інформаційний захист. Вона заявила, що майже всі дії користувача в мережі сьогодні відстежуються, наприклад, звичайний браузер, яким користується громадянин України, відстежує, куди заходить користувач, чим він цікавиться.

Теж саме стосується користування послугами штучного інтелекту, наприклад, Сірі, яка є продуктом компанії Apple. За словами експертки, для того щоб система штучного інтелекту працювала належним чином, її потрібно натренувати, і в процесі тренування запити та повідомлення, які відправляються за допомогою цього продукту мають прослуховуватися спеціалістами.

Вона навела приклад, що минулого року той самий Facebook зареєстрував технологію, яка дозволяє відстежувати голосову реакцію користувача на показ реклами. Шнурко-Табакова заявила, що якщо користувачі хочуть, щоб подібні сервіси розвивались швидше і якісніше працювали, то вони мають розуміти, що доведеться поділитись із ними частинкою свого особистого життя.

Щодо скандалу із прослуховуванням повідомлень у Facebook Messenger, то експертка зазначила, що Facebook не був першим, хто повідомив про такі прослуховування, і, на її думку, це робилось у рамках вибіркового дослідження.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!