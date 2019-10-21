Скандал довкола номеру ''Кварталу 95'' та хору ім. Верьовки

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева відреагувала на скандальний номер "Кварталу 95" про підпал її будинку.

"Це сором! Глузувати над людським горем – це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві", – цитує Гонтареву "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що дізналася про ганебний виступ від своїх друзів.

"Щодо цинізму "Кварталу" сумнівів давно немає. Але участь у цьому народного хору, це вже ганьба для всієї країни", – заявила вона.

Водночас судитися з "гумористами" Гонтарева не планує, оскільки "грошей не вистачить".

На скандальний номер "Кварталу 95" відреагував і український бізнесмен Ігор Коломойський. "Браво!" - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився перед ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою через скандал із "Кварталом 95" і хором Верьовки.

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