Скабеева закатила скандал из-за нового командующего ООС

Новость о том, что новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе стал генерал Владимир Кравченко, вызвала бурную реакцию среди российских пропагандистов.

Так, скандальная ведущая программы "60 минут" на "Россия 1" Ольга Скабеева закатила в прямом эфире скандал по этому поводу и перешла на оскорбления в адрес высшего политического и военного руководства Украины.

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