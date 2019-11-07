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7 листопада • оновлено в 12:24
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Скабеева влаштувала скандал в ефірі через Бандеру

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Скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева влаштувала істерику в прямому ефірі через пам'ятників лідерам ОУН і УПА в Україні.

На передачі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" вона звинуватила в "націфікаціі" жителів західних регіонів чужий їй країни і зажадала втихомирити їх.

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