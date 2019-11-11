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11 листопада • оновлено в 17:00
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Скабєєва влаштувала істерику через українських ультрас

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Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва влаштувала скандал в прямому ефірі через кричалок львівських ультрас.

Вона раптово згадала про те, як українські фанати провчили сербських фанатів "русского мира" на "Львів Арені" 7 червня. За її словами, футбольні фани нібито вигукували мати на адресу прихильників "русского мира", а також "зіговалі". Бурхливою реакцією рупор Кремля вибухнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1".

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