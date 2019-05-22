ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Скабеева видала новий фейк про українську мову

912Читати матеріал російською

Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва выдала фейк о том, что большинство населения Украины якобы протестует против принятого закона об украинском языке 5670-д.

Кроме того, она озвучила претензии к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его бездействия в этом вопросе. Наглые антиукраинские выпады Скабєєва озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини