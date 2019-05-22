Скабеева видала новий фейк про українську мову

Скабеева видала новий фейк про українську мову912Читати матеріал російською
Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва выдала фейк о том, что большинство населения Украины якобы протестует против принятого закона об украинском языке 5670-д.
Кроме того, она озвучила претензии к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его бездействия в этом вопросе. Наглые антиукраинские выпады Скабєєва озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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