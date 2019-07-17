Скабеева в прямом эфире заговорила об освобождении украинских моряков

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева внезапно заговорила о возможном освобождении пленных украинских моряков, которых безосновательно судят в Москве.

По ее словам, такая процедура предусмотрена российским законодательством и может быть применена на практике. Признание рупора путинского режима прозвучало в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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