Скабеева в прямом эфире заговорила об освобождении украинских моряков

Скабеева в прямом эфире заговорила об освобождении украинских моряков1.1т Читати матеріал російською
Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева внезапно заговорила о возможном освобождении пленных украинских моряков, которых безосновательно судят в Москве.
По ее словам, такая процедура предусмотрена российским законодательством и может быть применена на практике. Признание рупора путинского режима прозвучало в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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