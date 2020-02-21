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21 лютого • оновлено в 13:22
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Скабеева познущалася над лікарем з лайнера Diamond Princess

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На російському телебаченні влаштували недоречний тролінг про коронавірус.

Пропагандисти почали жартувати над лікарем-стоматолога з Омська, який знаходиться на карантині на круїзному лайнері Diamond Princess. Це показали в прямому ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Головними "гумористами" виявилися скандальна ведуча Ольга Скабеева і екс-депутат нелегітимною Держдуми Росії Сергій Марков.

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Особа
Ольга Скабєєва
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