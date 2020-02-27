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27 лютого • оновлено в 14:16
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Скабєєва похвалила Суркова за слова про "хохлів"

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Російська пропагандистка Ольга Скабєєва бурхливо відреагувала на скандальне інтерв'ю екс-помічника президента Росії Владислава Суркова.

Зокрема, вона підтримала його образливе висловлювання про "хохлів" на адресу українців. Почувши обурення одного з гостей передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", одіозна провідна буквально зірвалася на істерику і початку брехливо звинувачувати Україну в злочинах, скоєних кремлівськими окупантами.

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