Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Скабеева отличилась новым фейком о Бандере

845 Читати матеріал російською

Российская пропагандистка Ольга Скабеева выдала за правду нелепую выдумку о том, что вскоре в Украине будут люстрировать детей, которые не признают лидера ОУН Степана Бандеру героем.

Так пособница путинского режима отреагировала на решение запретить представлять Украину на детском "Евровидении" детям, которые выступали на территории оккупированного Крыма. Бурным негодованием по этому поводу Скабеева разразилась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини