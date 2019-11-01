Сивохо не розуміє, що відбувалось з Україною протягом останніх 5 років: ветеран АТО

Ветеран АТО Гліб Бабич у прямому етері ObozTV прокоментував заяви Сергія Сивохо із приводу досягнення миру на Донбасі.

"Що я можу сказати? Нехай називають нас войовничою меншістю, бо воїнів завжди була меншість. Войовнича меншість - це люди, які можуть стати на захист країни. Для Сивохи Україна і те, що з нею відбувалося останні п'ять років, - це загадка. Він не розуміє, що ця войовнича меншість, яка пройшла війну, яка допомагала опору - це вчителі, бізнесмени, айтішники, бухгалтери та інші - це звичайні люди, які стали на захист своєї країни. Йому це не пояснити. У ці хвилини ми запускаємо флешмоб, і вся Україна покаже, хто такі люди, яких Сивохо називає войовничою меншістю", – заявив ветеран.

Він також зазначив. що влада зараз вивела за лапки Росію і намагається закріпити позицію щодо того, що в Україні відбувається звичайна громадянська війна.

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