Сивохо не розуміє, що те що він говорить на кухні, не можна транслювати на всю країну

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував скандальні заяви радника секретатя РНБО Сергія Сивохи стосовно того, що українці мають пробачити Донбас.

"Я не зовсім зрозумів, що саме мав на увазі Сергій Сивохо. Про які помилки він говорить? Про помилку відстоювати власну територію чи помилку опиратись російській агресії? Він думає, що говорить словами та моделлю мешканців Донбасу і таким чином може зблизити нас із ними. Так не вийде, тому що є розуміння, що у нас забрали частину території, є розуміння, що у нас загинули люди, є розуміння, що ми маємо дві наші області, які перебувають у депресивному розваленому стані, а те населення, яке проживає на окупованих територіях, довгий час перебувало під дією російської пропаганди. Тому у даному випадку, на думку Сивохи, цілій країні потрібно щось змінювати, через те що люди, які проживають на окупованих територіях, думають якось інакше, - це не зовсім вірний шлях", - заявив Тизенгаузен.

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