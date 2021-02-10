Техніки мало: ситуація з заторами в Святошинському, Києво-Святошинському районах

Obozrevatel Відео 10:03, 10.02.2021 Оновлено: 12:24, 10.02.2021

У Києві в середу, 10 лютого, через безперервний снігопад на дорогах міста утворилися численні затори. Ми перевіряємо ситуацію на дорогах в різних районах столиці. Зранку в Святошинському, Києво-Святошинському районах техніки спостерігалось мало, але й заторів сильних не було.

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