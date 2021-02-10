Ситуація з прибирання снігу в районі станції метро Лівобережна в Києві

Obozrevatel Відео 15:01, 10.02.2021 Оновлено: 15:19, 10.02.2021

Якщо біля метро та на центральних шляхах сніг більш-менш прибрано то у дворах та дорогах віддалених від основних шляхів ситуація плачевна.

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