Ситуація на Донбасі свідчить про те, що капітулюватимуть Л/ДНР: Ігор Гіркин

Один із перших ватажків терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив – ситуація на Донбасі свідчить про те, що капітулюватимуть псевдореспубліки, а не Україна.

У коментарі пропагандистському виданню URA.RU він наголосив, що в цьому нібито зацікавлена і Росія.

"Такі війни повинні завершуватися чиєюсь перемогою, інакше не буває. Тому у примирення на Донбасі я вірю тільки з точки зору того, що будуть або розбиті війська "ДНР" і "ЛНР", або примушені до миру київські хлопці. Поки все йде до капітуляції "ДНР" і "ЛНР", – сказав Стрєлков.

Він також озвучив версію про те, що Кремль ха будь-яку ціну спробує запхати зруйновані війною території назад в Україну, мотивуючи це прагненням до перемир'я.

"Поки про капітуляцію Києва мови нема. Йдеться про те, що Кремль намагається всіма силами позбутися "ДНР" і "ЛНР", запхати їх назад в Україну і замаскувати цю зраду мирними домовленостями", – додав терорист.

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