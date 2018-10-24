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Ситуація на Донбасі - Нові санкції ЄС проти Росії - Трамп може зустрітися з Путіним у листопаді - новини на ObozTV

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На фронті загинув військовослужбовець. Крім того, на міні на Донеччині підірвалось авто комунальників. Вони їхали ремонтувати водопровід "Горлівка-Торецьк"; люди вже кілька діб сидять без води через обстріли.

Загострення ситуації в басейні Азова може призвести до нового конфлікту в Європі. Про це заявили депутати Європарламенту, там напередодні провели дебати з приводу ситуації в Азовському морі.

Путін зустрівся з Болтоном і тепер просить побачення з Трампом. Президент США уже підтвердив можливість такої зустрічі 11 листопада у Парижі, де пройдуть заходи до завершення Першої світової війни.

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