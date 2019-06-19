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"Сітки нікуди не поділися": Юсов дав пораду українським виборцям

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Перед виборами до Верховної Ради в Україні активізувалися спроби підкупу виборців.

Громадський і політичний діяч Андрій Юсов порадив нужденним українцям не відмовлятися від грошей і продуктових наборів, але голосувати по совісті, а не "за гречку".

"На жаль, "сітки" нікуди не поділися. Специфіка коротких кампаній у тому, що корумповані "сітки допомоги" підживлюються протягом довгого часу – від виборів до виборів. У період між виборами є люди, яким необхідна допомога. Іноді місцева влада, чинні депутати, нечисті на руку бізнесмени користуються цим – комусь дають ліки, комусь гроші або гречку в обмін на лояльність і обіцянку підтримати", – зазначив громадський діяч.

"Я би хотів сказати людям, які потребують такої допомоги – беріть. Це все одно ваші гроші, вкрадені у вас і у бюджету. Але голосуйте по совісті і усвідомлено аналізуйте. Незважаючи на те, що це літо і сильна спека, вибір треба робити на свіжу голову", – підкреслив Юсов.

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