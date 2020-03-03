Система електронних лікарняних не запрацює як обіцяно: експерт

Євген Прилипко, голова Правління Асоціації "Електронна система охорони здоров'я України" у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував запровадження електронного лікарняного для українців.

"Зазвичай у таких випадках потрібно розбиратись більш докладно. Система, яка була необхідна для запроваження електронного лікарняного, була затверджена міністром ще у квітні 2019 року. там є певний порядок, ми розуміємо, що деякі зміни знаходяться на стику двох міністерств. Кожна з установ мала передавати певні дані для введення електронного реєстру. Це мало статися ще у вересні 2019 року, і пенсійний фонд, і фонд соціального страхування був готовий вести ці записи. Але не було можливості обґрунтування подання, тобто мали би підтягуватися медичні записи від сімейних лікарів... Тобто зараз ситуація така, що медичні записи не ведуться, тобто немає частини, яка є необхідною для фукціонування цієї системи, і тому пан Дубілет написав про спрощену процедуру", - заявив Прилипко.

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