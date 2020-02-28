Сирія атакувала Турецькі війська

У сирійській провінції Ідліб у четвер, 27 лютого, від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі.

Анкара завдала ударів у відповідь. На загострення вже відреагували союзники обох сторін: Росія – з сирійського боку та США і НАТО – з турецького.

Що важливо знати станом на ранок 28 лютого:

Ідліб – єдиний регіон Сирії, який залишається під контролем опозиції;

атаку розпочала сирійська урядова армія, яку підтримує Росія;

під час авіаудару по сирійській провінції Ідліб загинули 33 турецькі військові;

жертвами також стали 11 мирних жителів, серед них – п'ятеро дітей;

президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив жорсткою "багаторазовою відповіддю по всіх відомих цілях сирійської армії";

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через загибель своїх солдатів;

опубліковано жорстке відео потужних ударів по армії Путіна й Асада в Сирії.

Атака Сирії по турках

Губернатор турецької провінції Хатай (межує з Сирією) Рахмі Догана заявив, що внаслідок атаки на Ідліб загинули 33 військові, ще 36 отримали поранення, передає Anadolu. За його словами, авіаудару завдали військово-повітряні сили "сирійського режиму", але влада Сирії ситуацію поки не коментує.

Daily Sabah уточнило, що через артилерійський обстріл вбиті 11 мирних громадян, зокрема п'ятеро дітей.

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