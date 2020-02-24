Синоптик прокоментував атаку циклону Юлія на Україну

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував атаку циклону Юлія на Україну.

"Я не знаю, кого там Юля атакує, і хто взагалі дав цю назву, і за яким принципом. Я знаю, що у нас є циклон, який панує зараз над Україною, швидко переміщався із заходу на схід, і тому наробив багато лиха. Подекуди він був небезпеним явищем, а подекуди досягнув рівня стихійного явища, тобто більше 25 метрів на секунду. Також опади спостерігалися, але вони не були досить небезпечні", - заявив синоптик.

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