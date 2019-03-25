Символ СБУ: яку двоголову рептилію вражає козак

25 березня 1992 Верховна Рада України прийняла закон "Про Службу безпеки України". Саме в цей день щорічно, починаючи з 2001-го, відзначається День Служби безпеки України. Свято було засновано указом президента Леоніда Кучми, враховуючи заслуги СБУ в справі захисту державного суверенітету України, конституційного ладу, територіальної цілісності, законних інтересів держави, а також у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина.

Пам’ятник "Козак-переможець" був урочисто відкритий 21 серпня 2015 року до Дня Незалежності України. Він розташовується навпроти будівлі СБУ, на вулиці Володимирська, 33.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram