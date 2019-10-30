Симоньян публічно розвінчала фейк про "розп'ятого хлопчика"

Топ-пропагандистка Кремля, головний редактор RT Маргарита Симоньян визнала, що гучна історія про "розп'ятого хлопчика зі Слов'янська" являетс фейком і вигадкою рупорів путінського режиму.

Таку заяву вона зробила в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!