Симоньян публічно розвінчала фейк про "розп'ятого хлопчика"113 Читати матеріал російською
Топ-пропагандистка Кремля, головний редактор RT Маргарита Симоньян визнала, що гучна історія про "розп'ятого хлопчика зі Слов'янська" являетс фейком і вигадкою рупорів путінського режиму.
Таку заяву вона зробила в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак.
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