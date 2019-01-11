Симоненко взбесился из-за новых правил секса в Украине и заявил, что детей будут продавать в бордели ЕС

Симоненко взбесился из-за новых правил секса в Украине и заявил, что детей будут продавать в бордели ЕС373Читати матеріал російською
Одиозный глава запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко возмутился вступлением в силу поправок в Уголовный кодекс относительно насилия и изнасилования. Он заявил, что это якобы усугубит "моральное разложение" украинского общества.
Маразматичными умозаключениями скандальный предатель Украины поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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