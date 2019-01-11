Симоненко потребовал от Украины федерализации и автономии для Донбасса

Скандальный глава запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко нагло заявил, что Украина якобы должна окончить войну на Донбассе, дать ему права широкой автономии, а сама превратиться в федерацию.

Кроме того, он заступился за страну-агрессора Россию, выразив уверенность, что в военной агрессии против Украины она не виновата. Бредовые рассуждения одиозный коммунист озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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