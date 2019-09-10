Сім законопроектів, які розглядає Конституційний Суд, дуже лаконічні: представник президента

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський прокоментував новини про сім ініціатив щодо змін Конституції, які вже відправлені на розгляд Конституційного Суду.

Він зазначив, що поки що мова про змін до Конституції не йде.

"Що стосується змісту цих законопроектів, то це законопроекти. які передбачають підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата. зокрема за прогули та "кнопкодавство", тобто за неособисте голосування, закріплення пропорційної виборчої системи на рівні Конституції, скорочення кількості народних депутатів до 300, право президента призначати та звільняти з посад директорів ДБР та НАБУ та утворювати незалежні регуляторні органи", - заявив Веніславський.

Також він назвав декілька законопроектів, які стосуються змін повноважень Верховної Ради України.

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