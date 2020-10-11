Силовики в Мінську жорстко розганяють людей

Мирослав Семенюк Відео 14:49, 11.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Дзідзьо фантастично виконав гімн України перед матчем з Німеччиною. Відео

Кримська дилема для України: що робити з "троянським населенням" із Росії?

Відео Кріштіану Роналду з українською прикордонницею стало хітом в інтернеті

Ворог на Донбасі знову порушив перемир'я, ЗСУ "промовчали" – штаб ООС

ЦВК пояснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах. Відеоінструкція