Силовики розганяють протестувальників у Петербурзі

Мирослав Семенюк Відео 11:56, 31.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Кондратюк – про "Лігу сміху" в Росії: вести бізнес з росіянами – це збочення

Зеленський пообіцяв безкоштовну вакцину

Вокзали в Україні передадуть приватним компаніям: навіщо це потрібно й що отримають пасажири

У Запоріжжі помер підліток, який пережив клінічну смерть у школі

Із меморіалу в Авдіївці зняли прапор добровольців "Правого сектора": у мережі обурені