Сильні магнітні бурі у серпні: як реагуватиме наше тіло

Лікар-невропатолог Юлія Івченко дала оцінку впливу магнітних бур на самопочуття людини.

За повідомленнями лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН у серпні територію України накриють магнітні бурі. Під час геомагнітних коливань у метеозалежних людей може погіршитись самопочуття.

За словами експерта магнітні бурі – це додаткові магнітні коливання. Такі коливання у нашому житті трапляються постійно, наприклад, від дії різних побутовіх приладів. Івченко зауважила що абсолютно здорова людина до подібних магнітних коливань має адаптуватись легше. Якщо ж у організмі є якісь відхилення – захворювання серцево-судинної, нервової системи, опорно-рухового апарату – то тіло може неприємно реагувати на ці коливання.

Експерт зазначила, що найчастіші прояви такиї реакції - це головний біль, стреси, нервовість, слабкість, перевтома та відчуття нездужання

У нашій крові багато заліза, яке активно реагує на будь-яку сонячну активність, тому найчутливіші до магнітних коливань люди, за словами Івченко, – ті, у кого є проблеми із серцево-судинною системою. Наприклад, у кого занижений або завищений тиск. Кров під час магнітних бур повільніше рухається, тому виникають головні болі та спазми, пояснила експерт.

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