Швидкі тести на коронавірус в Україні: коментар експерта

Голова правління в ГО "Платформа Здоров'я" Тимофій Бадіков у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував, чи готова Україна до атаки коронавіруса.

"Тест-системи доставлені вже в три області - Львівську, Закарпатську та Чернівецьку, плюс є тест-системи в Центрі громадського здоров'я в лабораторіях в Києві. Як повідомив Віктор Ляшко сьогодні, 10 березня будуть швидкі тести, які можна використовувати вдома і за 15-20 хвилин ви виявите можливий коронавірус. ВООЗ також дала нам деяку кількість тест-систем. Їх гуманітарно поставляють в ті країни, де є внутрішнє поширення вірусу всередині країни. Зараз місцева влада отримала завдання від прем'єр-міністра, від уряду забезпечити свої міста всім необхідним. У нас є час і ми планово готуємося, тому проблем немає", - заявив Бадіков.

До їхньої розмови також долучився народний депутат України Олексій Гончаренко, який висловив свою позицію щодо готовності нашої держави до боротьби з епідемією.

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