Шварценеггер зробив щеплення від коронавірусу

Юля Ухіна Відео 11:34, 21.01.2021

Американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер вакцинувався від коронавірусу. Так, 73-річна знаменитість під'їхав на машині до медичного пункту й отримав укол, не виходячи з салону.

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