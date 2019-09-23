Шустер проти Коломойського: готується судовий позов

Шустер проти Коломойського: готується судовий позов84 Читати матеріал російською
Український ведучий Савік Шустер заявив, що збирається подати позов до суду проти бізнесмена Ігоря Коломойського.
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" в п'ятницю ввечері, 19 вересня, вони влаштували запеклу суперечку.
Відзначимо, що бізнесмен раніше звинуватив журналіста, що він нібито брав гроші з гостей своєї програми за участь, коли вона виходила на каналі 1+1 (належить Коломойському).
"Я прийняв рішення подати до суду на Коломойського. Захист честі, гідності і, врешті-решт, моєї професійної репутації", – сказав Шустер.
Савік нагадав, що 3 вересня 2015 року його студія підписала контракт з телеканалом "1+1", який діяв до кінця серпня 2018 року. Шустер зазначив, що після двох випусків його програму 18 вересня зняли з ефіру телеканалу.
"Ми все одно за контрактом давали сигнал каналу "1+1", вони нас не випускали в ефір", – додав він.
Перед заявою телеведучого про намір подати в суд в ефірі його програми продемонстрували уривок відео-інтерв'ю Коломойського, в якому бізнесмен пояснює причину зняття з ефіру "1+1" програми Шустера.
У цьому інтерв'ю бізнесмен стверджує, що Шустер порушив умови контракту, отримавши передоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.
"Зробив одну передачу, а на другу "спалився" – взяв гроші. Умова була, що він не повинен брати гроші ні у кого", – сказав бізнесмен.
"У якихось мерів. Два по п'ятдесят взяв. Одного ми підсунули навмисно", – відповів він на питання про те, у кого, за його інформацією, були отримані гроші.
"Ми з Вами будемо судитися", – сказав йому Шустер.
"Звичайно, будемо судитися. Ви тільки не лякайте мене судами. Де будемо судитися – в Італії або в Україні?", – відповів Коломойський.
"Може, Ви спочатку гроші поверніть за 10 передач, які Ви провели, а потім будемо з Вами розмовляти", – заявив підприємець, зажадавши від ведучого повернути йому $2,3 млн.
Під час перепалки Коломойський назвав Шустера і співвласника студії Павла Єлізарова "хабарниками, які беруть за одну і ту ж роботу тричі". У свою чергу Єлізаров тут же уточнив, що позов проти Коломойського буде поданий на 10 млн грн.
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