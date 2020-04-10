Шукали порушників карантину. П'ятниця, Київ, Парк Тараса Шевченка

Відео 16:38, 10.04.2020 Оновлено: 16:52, 10.04.2020
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