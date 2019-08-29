Шуфрича призначають, тому що Медведчуку належать усі телеканали: експерт

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен заявив, що нові депутати виглядають розгубленими, ніби вони не знають, що їм робити.

За його оцінками коаліція у новій ВР не потрібна, оскільки є монобільшість, яку формують виключно народні обранці від партії "Слуга народа". Експерт вважає, що партією, яка буде знаходиться в активній опозиції до діючої монобільшості буде "Європейська солідарність" Петра Порошенка. На цьому тлі Тизенгаузен висловив зацікавленість, чи стане Порошенко "дружити" з "Опозиційним Блоком" проти монобільшості "Слуги народу".

Якщо у новій ВР будуть змінювати конституцію, то для цього "Слуга народу" використовуватиме мажоритарників, за їх допомогою може набратись необхідна кількість голосів, заявив експерт.

Медведчук, за словами Бориса Тизенгаузена, вже володіє більшістю телеканалів в Україні і зараз планує купувати телеканал "Прямий". Тому кум Путіна залишається важливим гравцем, за допомогою якого будуть передаватись повідомлення президенту Росії. І саме через те, що більшість каналів тепер належать Медведчуку, керівником комітету свободи слова можуть призначити Нестора Шуфрича. Проте саме призначення, за словами експерта, ще не відбулось, тому говорити про це, як про факт, поки що рано.

Із приводу нового прем'єра Тизенгаузен вважає, що це буде неамбітна особистість, яка постійно перебуватиме у тіні Володимира Зеленського і просто виконуватиме його накази.

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