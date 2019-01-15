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''Штурм Донецька ВСУ стане початком широкомасштабного вторгнення Росії'' – екс-заступник начальника Генштабу

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Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що активізація дій ЗСУ і спроби штурму Донецька, до яких закликають радикально налаштовані громадяни, втомлені від невизначеності і війни, спричинить за собою повномасштабне вторгнення Росії, протистояти якому Україна на сьогоднішній день немає можливості.

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